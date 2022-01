Historiallinen vaalipäivä tuntuu hyvältä, sanoo Pirkanmaan Herra Sote-uudistus – kansalaiset ovat vihdoinkin uurnilla

Moni on odottanut historiallista aluevaalipäivää. Niin myös sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen ja Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala .

– Nyt tuntuu hyvältä, varsinkin kansalaisten puolesta. He pääsevät uurnille valitsemaan valtuutetut, jotka tulevat päättämään meidän sote- ja pelastustoimen asioista, Herrala sanoo.

Sotea on tehty lähemmäs 15 vuotta. Alkumetreiltä asti prosessissa mukana ollut Tynkkynen on sitä mieltä, että vuosien varrella suunta on ollut oikea.