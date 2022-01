Perussuomalaisten ääniharavat 25- ja 24-vuotiaita, keskustalla riveissä 24-vuotias – aluevaltuusto ei ole niin harmaa kuin luulisi Pirkanmaalla

Nuoret tekivät hienon nousun Suomen suurimman hyvinvointialueen eli Pirkanmaan aluevaltuustoon. Kun äänistä on laskettu 87 prosenttia, monta alle 35-vuotiasta on menossa läpi aluevaltuustoon.

Valittujen keski-ikä Pirkanmaalla on 49 vuotta.

Esimerkiksi perussuomalaisten äänikärjessä on kaksi nuorta. 25-vuotias Miko Bergbom on keräämässä selvästi eniten puolueensa ääniä. Bergbom on pintakäsittelijä Sastamalasta. Hän on Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja ja keräsi jo kuntavaaleissa todella paljon ääniä.

– Henkilökohtaisesti on todella hyvä fiilis. Näyttää siltä, että Pirkanmaalla on menossa upea porukka läpi, yhteensä yhdeksän valtuutettua.

Bergbom uskoo suosionsa salaisuuden piilevän hänen somessa tekemässä kampanjassaan.

– Se nähtiin näissä vaaleissa. Minulla ei ole, eikä tule olemaan käytettävissä tuhansia euroja kampanjaan. Tärkeimpiä some-kanaviani on Facebook, Tiktok ja Youtube.

Toisena puolueen listalla on 24-vuotias yliopisto-opiskelija Joakim Vigelius.

Myös muiden puolueiden listalla näkyy paljon nuoria. 28-vuotias kasvatustieteiden maisteri Ida Leino on kokoomusnuorten puheenjohtaja ja menossa aluevaltuustoon hyvällä äänisaaliilla. 30-vuotias diplomi-insinööri, projekti-insinööri Juho Ojares on myös kerännyt paljon ääniä.

30-vuotias kansanedustaja Ilmari Nurminen on aluevaaleissa SDP:n ääniharavia. Vasemmistoliitossa 31-vuotias psykologi Kukka Kunnari on keräämässä hyvin ääniä.

Vihreiden ryhmässä on useita alle kolmekymppisiä menemässä läpi. Kansanedustaja, Vihreän liiton puheenjohtaja Iiris Suomela on 27-vuotias. Sairaanhoitaja Iina Hänninen on 25-vuotias ja psykologian maisteriopiskelija Julia Sangervo 28-vuotias.

Keskustan ryhmää nuorentaa opiskelija, toiminnanjohtaja Linda Lähdeniemi, jonka ikä on 24.

Liike Nyt on saamassa valtuustopaikan, kun puolueen varapuheenjohtaja, tohtorikoulutettava Karoliina Kähönen on menossa läpi. Hän on 29-vuotias.

