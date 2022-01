Analyysi: Kokoomus ja RKP jyräsivät – Lue tästä tiivistelmä Uudenmaan tuloksesta aluevaaleissa

Sunnuntaina järjestetyt historian ensimmäiset aluevaalit toivat monin paikoin yllätyksiä ja kolme suurta vanhaa puoluetta kärkeen. Valtakunnallisesti vaalien kolmen kärki on kokoomus, sosiaalidemokraatit ja keskusta. Länsi-Uudellamaalla poliittisissa voimasuhteissa palattiin jopa kahdenkymmenen vuoden takaiseen aikaan, jolloin valtaa pitivät kokoomus, SDP ja RKP.

Voittajan on vaali-iltana helppo hymyillä, mutta uusilla aluevaltuutetuilla on edessään kaikkea muuta kuin helppo tehtävä. Uusien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalvelut olisi järjestettävä, mutta samalla pidettävä menojen kasvu kurissa.

Jo vaalien alla puhuttiin paljon muun muassa hoitajapulasta ja siitä, kuinka paljon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirto kunnilta hyvinvointialueille maksaa ja paljonko siihen on varattu rahaa. Äänestäjä odottaa nyt palveluja ja jopa palvelujen paranemista.

Vasemmistopuolueissa yrityksiin palvelujen tuottajana on suhtauduttu nihkeästi

Kiivasta vääntöä on käyty myös itse palvelujen tuottamisesta. Etenkin vasemmistopuolueille palvelujen tuottajallakin on väliä. Vasemmistopuolueissa yksityisiin yrityksiin palvelujen tuottajana on suhtauduttu nihkeästi. Aluevaalien tulos ennakoi tähänkin keskusteluun yhä vain lisää kipinöitä, koska kokoomus oli selkeä voittaja kaikkialla Uudellamaalla.