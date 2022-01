Näin aluevaaleissa kävi – katso 5 tärkeintä asiaa vaalien tuloksesta

1. Vaalien tulos

2. Valtuustojen sukupuoli- ja ikäjakauma

Aluevaltuustoihin on tulossa naisten enemmistö, kun 53 prosenttia valituista on naisia. Miehiä valtuustoihin valittiin 47 prosenttia.

Valittujen keski-ikä on 51 vuotta. Suurin yksittäinen ikäryhmä on 35–49 -vuotiaat, joita valtuutetuista on 497. Toiseksi suurin ikäryhmä on 50–64 -vuotiaat, joita valtuutetuista on 467.