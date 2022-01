Lauri Lyly Pirkanmaan ääniharava: "Vetää nöyräksi ja kiitolliseksi äänestäjille"

Lyly on myös SAK:n entinen puheenjohtaja. Tästä tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 2016.

Lyly arvelee Kokoomuksen menestyksen johtuneen siitä, että se hyötyi oppositio asemastaan ja on ollut gallupeissa koko ajan korkealla.

– SDP selätti gallupit ja saimme niitä korkeammat tulokset. Demarit on ollut johtava puolue tekemässä sote-uudistusta. Nyt, kun se on saatu maaliin ja toteuttamisen aika tulee, on luonnollista, että demarit ovat tekemässä toteutusta.