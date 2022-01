Lääkärit ja hoitajat etenkin SDP:n ja kokoomuksen aluevaalien ääniharavina Keski-Suomessa – keskusta selkeä vaalivoittaja

Toiseksi eniten eli 6 valtuutettua tulee Jämsästä ja kolmanneksi eniten eli 5 Äänekoskelta. Keuruulta ja Laukaasta valtuutettuja on kolme.

Kahden valtuutetun kuntia ovat Joutsa, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Yhden valtuutetun edustus on Hankasalmelta, Karstulasta, Kyyjärveltä ja Uuraisilta.

Keski-Suomen ensimmäisen aluevaltuuston jäsenistä yli kolmannes on sote- tai pelastusalan ammattilaisia. Erityisesti lääkärit ja hoitajat keräsivät paljon ääniä. Viiden eniten ääniä saaneen joukossa on kaksi lääkäriä ja yksi sairaanhoitaja.

Sekä SDP:n että kokoomuksen listalla terveydenhuoltoala on erityisen vahvasti edustettuna. Molempien puolueiden kaksi eniten ääniä saanutta on joko lääkäri tai sairaanhoitaja.

Keskusta ja SDP vahvistivat asemiaan

Keskustan ehdokkaista peräti kuusi sai yli tuhat ääntä. Heistä puolet on Jyväskylän ulkopuolelta: Maria Kaisa Aula Viitasaarelta keräsi 1502 ääntä, Jani Ylälehto Pihtiputaalta 1256 ja Eino Nissinen Kyyjärveltä 1055 ääntä.

Tuhannen äänen rajan ylitti myös jämsäläinen Lotta Ahola , 1357 ääntä. Ahola on sairaanhoitaja, kaupunginvaltuutettu ja Keski-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja.

Keski-Suomen ääniharavan kirurgi Ville Väyrysen (kok.) mielestä on hyvä, että aluevaltuustoon on valittu useampia sote-ammattilaisia. Mahdolliset jääviysongelmat joudutaan hänen mukaansa käymään läpi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi jaetaan aluevaltuuston puheenjohtajuuksia.

Perussuomalaisten ja vihreiden suosio laski

Aluevaalit olivat vihreille vaikeat niin Keski-Suomessa kuin koko maassakin. Jyväskylän tulokseen ja omaan äänimääräänsä vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén on kuitenkin tyytyväinen.

Vasemmistoliiton aluevaltuutetuista Jyväskylän ulkopuolelta on yksi, äänekoskelainen kaupunginvaltuutettu Sirpa Martins .

Vaaliliitto vei VKK:n valtuustoon

Profeettoja omalla maallaan

Äänestysprosentti jäi alle 50:n

Alle puolet keskisuomalaisista äänioikeutetuista kiinnostui aluevaaleista riittävästi käydäkseen äänestämässä. Maakunnan äänestysprosentti, 47,5, on täsmälleen sama kuin koko maassa.

Laskua on tullut reippaasti vuoden 2019 eduskuntavaaleista, jolloin äänensä antoi 68,3 prosenttia vaalipiirin äänioikeutetuista.

Ensimmäinen kokous maaliskuussa

Keski-Suomen tuore aluevaltuusto on sukupuolijakaumaltaan tasa-arvoinen. Valtuutetuista 35 on naisia ja 34 miehiä.

Nuoria valtuustossa oli silmiinpistävän vähän. Alle 25-vuotiaita valtuustossa ei ole yhtään, ja alle 35-vuotiaita valtuutettuja on yksitoista. Kaksitoista valtuutettua on yli 65-vuotiaita. Aluevaltuutettujen keski-ikä on 51 vuotta.