Alaikäiset nuoret tehneet useita ryöstöjä Uudenmaan alueella – merkkivaatteet viedään väkivallalla uhaten

Itä-Uudenmaan poliisin tietoon on tullut viime aikoina useita tapauksia, joissa alaikäinen lapsi tai joukko alaikäisiä nuoria on ryöstänyt väkivallalla uhkaamalla arvokkaan merkkituotteen toiselta lapselta tai nuorelta.

– Nyt ei puhuta enää mistään ihan kevyistä rikoksista. Jos varastaa joltakulta jotain ja uhkaa häntä väkivallalla, on rikosnimike ryöstö tai törkeä ryöstö. Jos epäilty on täyttänyt 15 vuotta, on hän rikosoikeudellisessa vastuussa, kertoo rikoskomisario Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tiedotteessa.