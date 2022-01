Yli 16 000 asukkaan kaupunki Akaa jäi ilman aluevaltuutettua, Valkeakoski nappasi viisi paikkaa – molemmat uskovat naapuriapuun

Yli 16 000 asukkaan kaupunki Akaa on yksi niistä, jotka eivät saa omaa valtuutettua hyvinvointialueen valtuustoon. Koko maassa kohtalotovereita on 50 lisää. Pirkanmaalla ilman valtuutettuja jääviä kuntia on yhteensä yhdeksän eli eniten.