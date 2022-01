Pekingin olympialaisten yllä iso saasteriski – kisojen ympäristölle aiheuttamaa kuormaa rajataan, mutta osittain vahingot vain siirretään eri paikkaan

Pekingin olympialaisten alkuun on alle kaksi viikkoa. Kisan osanottajat ja myös ympäristönsuojelijat alkavat nyt ottaa selvää, kuinka hyvin järjestäjät ovat onnistuneet ympäristöasioiden hoitamisessa.

Kuten vuoden 2014 kesäkisoissa, järjestäjillä on oikeus määrätä teollisuuslaitoksia suljettaviksi, jotta normaalisti kaupunkia peittävät saasteet vähenisivät.

Kiinalaisille kisajärjestäjille on kunnia-asia, että kisojen aikana taivas on kirkkaansininen. Kiinan luonto- ja ympäristöministeriö kertoi kuitenkin tänään maanantaina, että talvisää on "erittäin epäsuotuisa", jotta puhtaan ilman tavoite voitaisiin saavuttaa.