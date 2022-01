Financial Times: Viron pääministeri Kaja Kallas haluaa Yhdysvaltojen sotilaita Baltiaan

Viron pääministeri Kaja Kallas toivoo, että Yhdysvallat lisäisi läsnäoloaan Baltian maissa pelotteeksi Venäjälle, kertoo Financial Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) .

– Jos sinua kiusataan koulussa, niin kiusaaja jättää sinut rauhaan, kun sinulla on vahvoja ja isoja ystäviä. Sama pätee pelotteeseen. Suurin pelote Venäjälle on Yhdysvaltain lippu, Kallas sanoi Financial Timesille.