Keskusta selkeään aluevaalivoittoon Etelä-Savossa – Panu Peitsaro Liike Nytin listalta valtakunnan tason ääniharavaksi

Etelä-Savossa on pitkään väännetty alueen kahdesta sairaalasta. Alueella on sairaalat Mikkelissä ja Savonlinnassa, ja erityisesti Savonlinnassa on pelätty sairaalan supistamista tai jopa sulkemista. Peitsaro on Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin entinen johtaja, ja Savonlinnan sairaala kuuluu Sosteriin.