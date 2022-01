Päivi Räsänen kertoi poliisille harkinneensa kirkosta eroamista

Räsänen kertoi poliisille kuulusteluissa halunneensa ottaa twiitillä kantaa prosessiin ja esitutkintaan, koska hänen mukaansa kyse on tärkeästä sanan- ja uskonvapauteen liittyvästä asiasta.

– Suurin huoleni oli, että jo pelkästään käynnistyvä tai käynnistynyt esitutkinta voisi johtaa siihen, että kristityt alkaisivat arastelemaan Raamatun siteeraamista ja Raamatun opetusten esiintuomista, esim. homoseksuaalisuuden harjoittamiseen, josta Raamatussa on selkeitä opetuksia. Ja lisäksi etteivät kristityt alkaisi harrastamaan itsesensuuria. Siksi halusin twiitata näistä aiheista ja pidän tiukasta kiinni siitä, että tällaisiin aiheisiin saa ottaa kantaa ja tuoda esille, Räsänen lausui.

– Olin ahdistunut, kun huomasin, että kirkko oli kokonaan mukana Pride-tukijana. Mietiskelin silloin mm. jopa kirkosta eroamista. Tämä on minulle hyvin tärkeä uskonvapauden kysymys. Kirkon linjaus oli vahvasti ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa, koska Pridessa juhlitaan Raamatun Roomalaiskirjeen häpeäksi ja synniksi ilmoittamia asioita. Päätin sitten kuitenkin, että jään kirkkoon ja yritän vaikuttaa kirkon nukkuviin jäseniin.

Päivi Räsästä syytetään kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteiden mukaan hän on solvannut homoseksuaaleja twiitissään, kirjoituksessaan ja radiohaastattelussa. Räsänen kiistää syytteet.

Puhui radio-ohjelmassa "geeniperimän rappeutumisesta"

Räsänen lausui ohjelmassa tutkimusten osoittaneen, että "mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on aika pieni". Räsänen lisäsi ihmisen geeniperimänkin "rappeutuneen" vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana, joten "se ei ole välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin kun meidät on luotu."