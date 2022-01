Aluevaalien äänestysprosentti jäi matalaksi – tutkija: "Demokratian eriarvoistuminen näkyi erityisen räikeästi"

Ikärakenne selittää eroja äänestysaktiivisuudessa alueiden välillä

– Monilla Uudenmaan alueilla, joissa väestö on hyvinvoivaa, äänestysaktiivisuus oli kohtuullisen matalaa. Siellä on enemmän nuorta väestöä, joiden osallistumisaste on matalampaa kuin vanhemmilla. Lisäksi ne ovat muuttovoittoisia alueita. Maahanmuuttotaustaisilla äänioikeutetuilla osallistumisaste on matalampaa kuin syntyperäisillä.