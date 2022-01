Koronapandemia voi olla Britanniassa pian ohi – mutta niin myös Boris Johnsonin pääministeriaika

Eivät rajoitukset elämää juuri haitanneet. Pubiin ja ravintoloihin on päässyt omikronaikoinakin ihan mielen mukaan ilman maskeja ja todistuksia.

Britannian terveysministeri Sajid Javid väitti, että Britannia oli “Euroopan vapain maa” (siirryt toiseen palveluun) jo vuodenvaihteessa. Rajoitusten vähyydestä huolimatta omikron on kuitenkin näkynyt ja kuulunut.

Ambulansseja näkyy liikenteessä paljon, mutta terveydenhuollon kapasiteetti on riittänyt. Omikronmuunnoksen aiheuttamaa tautia arvellaan täälläkin lievemmäksi, mutta Englantia on suojannut myös laajasti levinneistä korona-aalloista tullut luonnollinen immuniteetti sekä hyvin onnistunut rokotuskampanja.

Kolmansia rokotuspiikkejä on tarjottu kaikille aikuisille. Itsekin sain sen ennen joulua.

Britannia voi tuoreen arvion mukaan olla yksi ensimmäisistä maista, joka on “ulkona pandemiasta”, (siirryt toiseen palveluun) korkean immuniteettitason vuoksi.

Monet pelkäävät, että rajoitusten purkaminen on ennenaikaista. Ilmassa on epäilyksiä siitä, että kyseessä on ennen kaikkea pääministeri Johnsonin yritys viedä huomiota pois häntä koettelevasta “bileskandaalista”.