Vihreiden Iiris Suomela on saanut koronatartunnan

Suomela on ollut kotonaan omaehtoisesti eristäytyneenä viime viikon perjantaista lähtien, jolloin hän sai tiedon päiväkoti-ikäisen lapsensa sairastumisesta.

Suomela kertoo, että hänen vointinsa on kohtuullisen hyvä. Hän ehti saada kolme koronarokotetta ennen sairastumistaan.

– Lapsen korona vaikuttaa nyt tarttuneen minuun. Onneksi kumpikin meistä on säästynyt vakavalta taudilta. Omalla kohdalla tämä on varmasti kolmen rokotteen ansiota. Kannustankin jokaista ottamaan täyden rokotesarjan, sillä se on ainoa tapa selättää tämä epidemia, Suomela sanoo Vihreiden tiedotteessa.