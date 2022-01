Kristillisdemokraatit löi kättä sitoutumattomien kanssa ja ylsi yllättävään vaalivoittoon Päijät-Hämeessä – jatkuuko yhteispeli valtuustossa?

Vaaliliitto siivitti KD:n vaalivoittoon

Sitoutumattomien näkemykset poikkeavat kuitenkin toisistaan merkittävästi. Seppo Korhonen on vastustanut voimakkaasti Harjun terveyttä ja valittanut sen perustamisesta hallinto-oikeuteen. Iitin Seppo Lehtinen on puolestaan Harjun terveyden palveluihin erittäin tyytyväinen.

Iso asiantuntijajoukko

Päijät-Hämeen valtuustoon valituista lähes puolet on sotealan ammattilaisia. Joukossa on myös kokeneita poliitikkoja. Päijät-Hämeessä sotepalvelut on jo järjestetty maakunnallisesti lukuun ottamatta Heinolaa ja Sysmää. Maakunnallista ajattelua on kuitenkin ehditty jo harjoitella, ja sotepalvelut on trimmattu yhteneväiseksi koko maakunnan alueella.