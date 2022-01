Pohjalaisten äänestysaktiivisuus oli maan kärkeä, mutta sekin jättää parantamisen varaa: "Tavoitteena vaaleissa pitäisi olla yli 60 prosenttia"

Jos aluevaalien äänestysaktiivisuudessa on voittajia, niin ne ovat pohjalaiset hyvinvointialueet.

"Liian alhainen luku"

– Onhan se enemmän kuin puolet [äänioikeutetuista], mutta luku 53,8 on sinällään liian alhainen, Östman sanoo.

Vihrän liiton aluevaltuutettuna aloittava Lotta Alhonnoro Vaasasta pitää myös 53,8 prosentin äänestysaktiivisuutta alhaisena, vaikkakin tietysti on hyvä, että Pohjanmaa nousi yli 50:n.

Alhonnoro arvelee, että Pohjanmaalla äänestettiin erityisesti siksi, että niin on perinteisesti tehty. Siitä hyötyivät etenkin Kokoomus ja RKP, hän arvelee.

Ei kielikysymys

Pohjanmaan alueen ääniharava oli kansanedustaja Joakim Strand (rkp). Strand on tyytyväinen siihen, että pohjalaiset kaikilla kolmella alueella olivat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta kehittämisestä tämänkin verran. Tulos olisi voinut olla heikompikin.

– Vaasassa on sata eri äidinkieltä.

Strand arvelee, että luvussa voi olla myös vaaliväsymystä: kuntavaalit, aluevaalit, eduskuntavaalit. Suomessa vaaleja on tiiviiseen tahtiin.

– Siinä on oravanpyöräriski: vaaleja on niin paljon, että ihmisiä väsyttää ja puolueiden on vaikea keskittyä tekemiseen.