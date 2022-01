Kalajoen valtavasta maastopalosta eniten kärsinyt maanomistaja eli seurakunta ei vaadi tuhoista korvauksia syytetyltä

Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt, että palon sytyttäneeltä henkilöltä ei haeta korvauksia seurakunnalle aiheutuneista menetyksistä suurpalossa. Tuhot on arvioitu noin miljoonaksi euroksi .

Kirkkoneuvosto toteaa, että Kalajoen seurakunta on saanut menetetystä metsäomaisuudesta sekä jälkivartioinnin kustannuksista täyden korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Seurakunta on myös päättänyt suojella puolet metsäpalon tuhoamasta metsästä eli noin 106 hehtaaria 20 vuodeksi ja on saanut siitä korvauksen Metso-ohjelman kautta. Alueelle on muodostettu Susinevan rauhoitusalue.