Analyysi: Aluevaltuustoihin valittiin tasaisen vahvoja suorittajia – huhut identiteettipolitiikan kuolemasta ovat silti vahvasti liioiteltuja

Toinen puoli analyysista on vähemmän mairitteleva perussuomalaisille ja vihreille. Arvostelijoiden mielestä identiteettipolitiikkaan keskittyneet puolueet menestyivät huonosti, koska niiltä puuttui kyky hahmottaa kokonaisuutta.

Viime vuosina kotimaan politiikkaakin on tulkittu identiteettipolitiikan linssien läpi. Pelkistetysti identiteettipolitiikassa on kyse siitä, että puolue ryhmittyy tiettyä yksittäistä uhkakuvaa tai epäkohtaa vastaan ja keskittyy siihen, koska se on varma tapa saada huomiota.