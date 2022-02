Halpa raha paisutti monien maiden velat – nytkö on leikkurin aika? Katso kartasta kuinka velkainen Suomi on verrattuna muihin maihin

– Tämä on ollut iso muutos. Pitkään jatkunut kevyt rahapolitiikka on ohjannut globaaleja pääomavirtoja riskillisemmille markkinoille ja avannut monille kehittyville markkinoille uusia rahoituksen lähteitä, sanoo Suomen Pankin kansainvälisen talouden neuvonantaja Kristiina Karjanlahti .

Rahoituksen parempi saatavuus on parantanut kehittyvien ja nousevien talouksien mahdollisuutta investoida kasvuun ja hyvinvointiin. Se on kaventanut elintasokuilua kehittyvien ja teollisuusmaiden välillä.

Pääomapako vaanii

Teollisuusmaat toipuivat jo

– Kun on totuttu siihen, että kehittyvät taloudet kasvavat teollisuusmaita nopeammin, niin nyt kriisin jälkeen ollaan tilanteessa, jossa niiden talouskasvun vauhti on sama tai heikompi kuin teollisuusmaissa, sanoo Danske Bankin Kuusisto.

– Nähtävissä on ikävä kehitys, että pandemia on jättämässä syvemmät arvet kehittyviin ja nouseviin talouksiin, Karjanlahti kuvailee.

Ugandassa Entebben lentokentälle rakennettu tie on Kiinan rahoittama. Kiinasta onkin tullut 2000-luvulla koko Afrikan suurin yksittäinen rahoittaja. Lainat ovat usein suhteellisen edullisia, mutta niiden vakuusvaatimuksia on arvosteltu ankariksi.

Velkavuorten kartoittaminen on entistä vaikeampaa

Tähän saakka velkajärjestelyihin on joutunut enimmäkseen pieniä maita, jotka eivät vielä järkytä kansainvälisiä markkinoita. Tässä on joukossa ovat Ecuador, Surinam, Libanon ja Sambia. Mutta joukossa on myös Argentiina, jonka talous on vähän suurempi verrattuna esimerkiksi Tanskaan.