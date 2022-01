Positiivinen raskaustesti oli ihana hetki, mutta sitten Emilia Kujala alkoi murehtia – vanhemmuus on kontrollifriikille usein kova paikka

Raskaustesti näyttää plussaa. Ihanaa! Mutta hetken päästä herää huoli: onkohan siellä oikeasti ketään? Ja jos on, onko sillä kaikki hyvin.

Ylikontrolli altistaa uupumukselle

Emilia Kujala on viime aikoina perehtynyt ylisuorittajien mielenliikkeisiin. Hän on kirjoittanut aiheesta tietokirjan, joka pohjaa osin hänen omiin kokemuksiinsa. Ylisuorittajaksi tunnustautuva psykoterapeutti kertoo, kuinka taipumus ylikontrolliin on uuvuttanut hänet kerta toisensa jälkeen.