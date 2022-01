Suomalaiset äänestivät aluevaltuustoihin satoja lääkäreitä ja hoitajia – somesta tuttu lääkäri Jenni Puoliväli-Oksala, 31, on mielissään: "He tekevät kentällä sitä työtä"

Tuoreista aluevaltuutetuista arviolta kolmanneksella on jonkinlainen sosiaali-, terveys- tai pelastusalan tausta. Ylen toimitus kävi läpi valittujen ilmoittamat ammattinimikkeet. Tiedot on poimittu Ylen Tulospalvelusta (siirryt toiseen palveluun) .

Määrä on iso, kun sen suhteuttaa siihen, että aluevaltuustoihin valittiin näissä vaaleissa 1379 valtuutettua.

"Tämä vaikuttaa tosi paljon tulevaan työhöni"

Korona-aika on tehnyt monet sote-ammattilaiset tutuiksi suurelle yleisölle. Yksi heistä on Seinäjoen keskussairaalassa 31-vuotias lääkäri Jenni Puoliväli-Oksala (kesk.), joka erikoistuu anestesiologiaan ja tehohoitoon.

Hän on jakanut esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa ajatuksiaan nuorten koronapotilaiden hoitamisesta. Instagramissa hänellä on yli 25 000 seuraajaa.

Keski-Suomen ääniharava on kirurgi

Keski-Suomen hyvinvointialueen ääniharava löytyy Muuramesta. Hän on kokoomuksen Ville Väyrynen .

Väyrynen sai yhteensä 2960 ääntä, kaula toiseksi eniten ääniä saaneeseen SDP:n Mervi Hovikoskeen (sd.) on selvä. Hovikoski sai 1813 ääntä.

Keski-Suomen ääniharavan kirurgi Ville Väyrysen (kok.) mielestä on hyvä, että aluevaltuustoon on valittu useampia sote-ammattilaisia. Mahdolliset jääviysongelmat joudutaan hänen mukaansa käymään läpi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi jaetaan aluevaltuuston puheenjohtajuuksia. Video: toimittajana Sanna Savela, editointi Petri Aaltonen

Väyrynen on ammatiltaan lääkäri. Jonkin verran aluevaalien yhteydessä on pohdittu sitä, onko sote-ammatilaisuudesta valtuutetulle etua vai haittaa.

– En näkisi, että siitä haittaa on, mutta kyllä siellä on hyvä olla päättäjäkokemusta, vähintään kuntapolitiikasta. Ja siltä tämä näyttäisi, että sellaista väkeä olisi menossa läpi.

Myös toiseksi jäänyt Mervi Hovikoski on soteammattilainen. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja.

Kokonaan oma lukunsa on savonlinnalainen lääkäri Panu Peitsaro , jonka komea äänisaalis peittoaa monen puoluejohtajan. Liike Nytin sitoutumaton edustaja keräsi 3 390 ääntä. Taakse jäivät muun muassa Petteri Orpo ja Riikka Purra.

"Ehkä olen hoitanut potilaani hyvin"

Myös moni Kymenlaakson aluevaltuuston jäsenistä on sote-alan ammattilainen. Esimerkiksi Liike Nytin ääniharava, kuntavaaleissakin perussuomalaisten riveissä loistanut Haminassa asuva Ari Rinne on osastonylilääkäri.

Myös äänikuningatar Paula Werning on sairaanhoitaja. Yksi illan yllättäjistä oli SDP:n Inka Häkkinen , joka työskentelee sairaanhoitajana Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä. Häkkinen lähti ehdolle ensikertalaisena.

– Minua on aina kiinnostanut vaikuttaminen ja politiikka. Nyt kyseessä on sellainen osa-alue, josta minulla on vahva kokonaiskäsitys, näkemystä ja ammattiosaamista. Uskallan turvallisin mielin sanoa tietäväni näistä asioista jotain.