Pohjoismaiden tartuntamäärät sen kun nousevat, mutta Tanskassa yhteiskunta avautuu

Viime viikkojen aikana omikrontapauksia on rekisteröity koko ajan enemmän niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin, mutta maiden koronakäytännöt vaihtelevat huomattavasti.

KÖÖPENHAMINA Aurinkoinen arkipäivä on houkutellut perheitä ja koululuokkia Kööpenhaminan eläintarhaan, joka sai taas avata porttinsa reilu viikko sitten koronarajoitusten lievennettyä.

– Aivan ihanaa, oli aikakin jo avata nämä portit, iloitsevat Bornholmin saarelta tulleet Claus Septs Dam ja lapsenlapset Laura ja Erlins.

Tammikuussa Tanskassa on rekisteröity yli 40 000 koronavirustartuntaa päivässä (siirryt toiseen palveluun), mukana on myös toisen kerran tartunnan saaneita. Rajoitusten sijaan maassa on kuitenkin vähitellen avattu yhteiskuntaa. Tammikuun lopulla hallituksen odotetaan kertovan, mitkä rajoitukset pysyvät vielä helmikuussakin – vai pysyvätkö mikään.

Viranomaiset ja päättäjät vetoavat muun muassa vauhdikkaaseen rokotetahtiin, minkä vuoksi sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt matalalla. Tanskassa hieman yli 80 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) kansalaisista on saanut kaksi rokoteannosta, kolmansiakin rokoteannoksia on annettu jo lähes 60 prosentille kansalaisista.

Tanskassa koronatestitelttoja on pystytetty esimerkiksi kauppakeskusten viereen. Kuva: Karoliina Kantola

Ruotsin koronaluvut kasvavat, Islannissa tartuntoja ei juuri lainkaan

Pohjoismaista Ruotsi luottaa edelleen koronasääntöjen sijaan suosituksiin. Ruotsin tilanne näytti loppuvuodesta 2021 naapurimaita paremmalta, mutta tämän vuoden alussa omikron alkoi levitä sielläkin.

Esimerkiksi ravintolat menevät Tanskan tavoin kiinni kello 23, ja yleisötiloissa tai -tapahtumissa voidaan vaatia koronapassi, eli todistus täydestä rokotesarjasta, sairastetusta taudista tai negatiivisesta koronatestistä. Alkuvuonna Ruotsin päiväkohtaiset koronavirusluvut (siirryt toiseen palveluun) ovat vaihdelleet 40 000 ja 90 000 tapauksen välillä. Kolmannen rokoteannoksen on saanut noin 40 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) yli 18-vuotiaista.

Myös Norjassa koronaluvut ovat olleet ennätyksellisen korkealla (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa, mutta päiväkohtaisten tartuntojen määrä on siltikin pysynyt reilusti alle 20 000:n. Rokotekattavuus on 78 prosentin kieppeillä. Loppuvuoden tiukkojen toimien jälkeen koronarajoitukset ovat vähän höllentyneet myös Norjassa, esimerkiksi alkoholia saa taas tarjoilla ravintoloissa, iltayhteentoista sielläkin.

Reilun 360 000 asukkaan Islannissa puolestaan on päiviä, jolloin maassa ei rekisteröidä yhtään uutta koronavirustartunta (siirryt toiseen palveluun)a. Rokotekattavuus on samoissa prosenteissa Norjan kanssa. Islantilaisravintoloiden aukioloajat, kokoontumisrajoitukset ja maskisuositus ovat paikoin Tanskaa ja Norjaa tiukempia.

Vierailijat pääsivät katsomaan muun muassa pandoja, kun Kööpenhaminan eläintarha avasi ovensa tammikuun 2022 alussa. Kuva: Karoliina Kantola

Tanskan työnantajajärjestö: Kaikki auki, kuten ennenkin

Takaisin Tanskaan. Tartuntaluvut ovat korkealla, mutta toisaalta 5,8 miljoonan asukkaan maassa tehdään yhteensä noin 400 000 PCR- ja pikatestiä päivittäin. Suomessa saman verran testataan noin kahden viikon aikana. Ilmaista testaus ei tietenkään ole – Tanskan oikeusministeriön laskelman mukaan testeihin menee päivittäin 5–10 miljoonaa euroa.

Joka tapauksessa moni hyväksyy nopean ja ilmaisen testauksen kuluista huolimatta. Monet yritykset ja kansalaiset kannattavat myös koronapassia, joka vaaditaan muun muassa museoissa, eläintarhoissa, ravintoloissa ja jopa työpaikoilla, kertoo Tanskan suurin työnantajajärjestö Dansk Erhverv Ylelle. Liitto olisi jo valmis avaamaan koko yhteiskunnan.

– Meillä on nyt niin hyvä rokote- ja testauskapasiteetti, että omikronia pitää ajatella flunssan tavoin, toteaa järjestön markkinointipäällikkö Lars Ramme Nielsen Ylen videohaastattelussa.

Valtion miljardien eurojen apu- ja lainapaketit ovat pelastaneet ainakin osan yrityksistä. Vuoden 2021 lopulla tanskalaisyritysten konkurssien määrä lähti laskuun (siirryt toiseen palveluun).

Opiskelija Cecilie Nygård Koefoed haluaisi, että ravintolat olisivat auki nykyistä myöhempään. Kuva: Karoliina Kantola

”Nyt ilta loppuu liian aikaisin”

Kööpenhaminan kaduilla haastatellut ohikulkijat ovat enimmäkseen tyytyväisiä Tanskan viranomaisten koronanhoitoon, vaikka on maassa suuria protestejakin nähty, etenkin vuoden 2020 tiukkojen koronatoimien aikana. Kaupunkilaiset haluavat palata normaaliin, vaikka sitten maskien ja koronapassien kanssa.

Roskilden yliopiston opiskelija Cecilie Nygård Koefoed työskentelee osa-aikaisesti kahvilassa, joten koronarajoitukset ovat vaikuttaneet niin tienestiin kuin vapaa-ajanviettoonkin.

– Tarjoilu ravintoloissa ja baareissa loppuu iltakymmeneltä, ja paikat menevät tuntia myöhemmin kiinni. Saisivat olla pidempäänkin, nyt ilta loppuu liian aikaisin.

Christoffer Pedersen (vas.) pohtii, ovatko kaikki koronasäännöt tarpeellisia. Kasper Norus antaa tukensa säännöille. Kuva: Karoliina Kantola

Kööpenhaminalaiset Christoffer Pedersen ja Kasper Norus käyvät varmuuden vuoksi koronatestissä aika ajoin. Christoffer on ystäväänsä kriittisempi koronasääntöjä kohtaan.

– Tuntuu, että esimerkiksi kasvomaskeilla on lähinnä psykologinen vaikutus. Näin ehkä ihmiset muistavat, että pandemia on edelleen käynnissä, ja he osaavat olla varovaisempia, Christoffer pohtii.

– Minä olen kyllä valmis käyttämään maskeja ja vilauttamaan koronapassia, jos sillä tavoin kaupunki saadaan taas elämään, toteaa Kasper.

Josef Mohamed on työskennellyt yhdessä Kööpenhaminan monista koronatestipisteistä. Niissä otetaan satoja tuhansia testejä päivittäin. Kuva: Karoliina Kantola

Kööpenhaminalainen Josef Mohamed on ollut koronatestauspisteessä töissä pitkin pandemiaa. Hän on vielä valmis odottamaan tilanteen paranemista.

– Minulle riittää, että ravintolat ovat auki yhteentoista. On hyvä, että täällä rokotetaan nopealla tahdilla, mutta jos rokotusta ei ole, sitten on vaan käytävä aktiivisesti testeissä.