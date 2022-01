Tutkijat laskisivat äänestysikärajaa 16 vuoteen – "Kouluympäristö saattaisi motivoida äänestämään, tulisi sosiaalista painetta"

Matala äänestysaktiivisuus on noussut puheenaiheeksi, kun Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa äänesti vain 47,5 prosenttia äänioikeutetuista.

– Olemme huomanneet, että äänestysaktiivisuus laskee 19–21-vuotiailla. 18-vuotiailla on aika korkea äänestysinnostus, mutta sitten tapahtuu elämänmuutoksia. Muutetaan pois kotoa, vakiintuneet kaveripiirit voivat elää. Ei ole enää stabiilia ympäristöä, jossa voisi keskittyä vaaleihin, Isotalo sanoi.

Isotalon mukaan äänestysikärajan laskemisesta on hyviä kokemuksia muualta Euroopasta. Esimerkiksi Virossa kuntavaaleissa äänestysikäraja on 16 vuotta ja Itävallassa kaikkien vaalien äänestysikäraja on 16 vuotta.