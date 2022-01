Tavallista vahvempaa huumetta on nyt kaduilla: hyytelömäinen aine vienyt sairaalahoitoon Tampereella ja Helsingissä

Kyse on lakasta, mutta jopa huumeasiantuntijoille on tullut yllätyksenä, että se on tavallista vahvempaa ja geelimäistä hyytelöä.

Huumekauppaa käydään paljon Tor-verkossa. Arkistokuva. Kuva: Silja Viitala / Yle