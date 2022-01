Avaruusteleskooppi James Webb saavutti kohteensa

Yli kahdeksan miljardia euroa maksanut James Webb -avaruusteleskooppi on saavuttanut kohteensa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallintovirasto Nasa. Teleskooppi käytti rakettimoottoreitaan noin viisi minuuttia muuttaakseen liikesuuntaansa ja päästäkseen sopivaan asentoon.

Teleskooppi saavutti noin 1,5 miljoonan kilometrin päässä Maasta sijaitsevan niin sanotun Lagrangen pisteen tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tämä on noin neljä kertaa kuun etäisyys maasta.

James Webbin on tarkoitus toimia yli 31 vuotta sitten avaruuteen laukaistun Hubble-teleskoopin seuraajana. James Webbin peili on halkaisijaltaan 6,5 metriä, eli se on yli kaksi kertaa leveämpi kuin Hubblen vastaava.