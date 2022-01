Lasten nukutussatu on viime vuoden myydyin kirja – kuusi vuotta sitten ilmestynyt teos osoittaa, ettei äänikirjan tarvitse olla uutuus

Äänikirjat kasvattivat suosiotaan, ja kustannusala pärjäsi niiden ansiosta hyvin. Korona-aika on lisännyt äänikirjojen käyttöä.

Koronavuodet ovat kohdelleet kirja-alaa suopeasti. Rajoitusten keskellä ihmiset ovat hakeneet ajanvietettä kirjoista. Tämä näkyy viime vuoden kirjamyyntitilastoissa.

Etenkin äänikirjojen suosio on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna kustantajien sähköisten kirjojen myynti kasvoi 29 prosenttia yleisessä kirjallisuudessa, johon eivät siis kuulu oppikirjat. Sähköisiin kirjoihin lasketaan myös e-kirjat, mutta niiden kulutus on melko vähäistä.

Painetuissa kirjoissa kustantajien myynti pysyi lähes ennallaan.

Kustantajien myynti lasketaan jälleenmyyjille myydyistä kirjoista. Myös kirjastoille myydyt kirjat ovat mukana luvuissa.

Nukutussatu jälleen ykkösenä

Vuoden kirjamyyntitilastot julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa siten, että yhteenlasketussa kappalemäärässä ovat mukana kaikki formaatit.

Kiinnostavaa on, että vuoden myydyin kirja on kuusi vuotta sitten ilmestynyt lastenkirja. Carl-Johan Forssen Ehrlinin Kani joka tahtoi nukahtaa -nukutussatua myytiin viime vuonna 129 000 kappaletta. Ruotsalaisen käyttäytymistieteilijän teos nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi jo ilmestymisvuonnaan 2015. Se on ollut myös Suomessa hyvin suosittu kaikki nämä vuodet. Se oli edellisvuonnakin kuunnelluin kirja.

Kirjan ylivertainen suosio etenkin äänikirjana paljastaa eri formaattien tilastointitapojen erot. Kun lapsi haluaa kuunnella joka ilta saman sadun, jokainen kuuntelukerta kirjautuu lukuaikapalvelun tietoihin. Jos lapsi taas hakee saman kirjan hyllystään joka ilta, sitä ei raportoida minnekään.

Viime vuoden toiseksi myydyin kirja on yhdysvaltalaisen Delia Owensin romaani Suon villi laulu. Sekään ei ole tuore kirja, sillä suomennos ilmestyi jo kaksi vuotta sitten. Nuoren tytön kasvutarina Yhdysvaltain rämemailla on ollut menestys maailmanlaajuisesti.

Seitsemän sisarta -sarja on noussut suureen suosioon. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kolmanneksi myydyin kirja oli Lucinda Rileyn Kadonnut sisar. Viime vuonna menehtyneen Rileyn seitsemästä sisaruksesta kertovan sarjan viimeistä osaa odotettiin kovasti. Koko sarja on ollut suosittu etenkin äänikirjana. Kadonnut sisar on hyvä esimerkki siitä, miten äänikirjat tuovat lukijoita myös kirjailijan aiemmalle tuotannolle. Käännetyn kaunokirjallisuuden kymmenen kuunnelluimman kirjan listalla on peräti seitsemän Rileyn teosta.

Myydyimmät kirjat vuonna 2021 ( mukana kaikki formaatit):

1. Carl-Johan Forssen Ehrlin: Kani joka tahtoi nukahtaa (Otava) 129 000 kpl

2. Delia Owens: Suon villi laulu (WSOY) 86 000 kpl

3. Lucinda Riley: Kadonnut sisar (Bazar) 68 900 kpl

Äänikirjoissa ei vaadita uutuuksia

Tilastoista selviää, että äänikirjojen myynti on ylittänyt reippaasti perinteisen painetun kirjan. Myydyintä kotimaista kaunokirjaa Hanna Brotheruksen Ainoa kotini on kuunneltu 42 500 kertaa. Painettuna sitä on myyty vain 13 200 kappaletta.

Hanna Brotheruksen kirja on myynyt poikkeuksellisen paljon esikoisteokseksi. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Ilkka Remes pysyi perinteiseen tapaansa ykkösenä painettujen kotimaisten kaunokirjojen puolella. Lohikäärmeen iskua myytiin 33 200 kappaletta. Luku on kuitenkin kaukana kymmenen vuoden takaisista luvuista, jolloin myydyimmät kirjat saavuttivat usein 100 000 rajan. Alla olevasta kärkikolmikosta huomaa, miten alas myyntimäärät ovat vajonneet painetun kirjan puolella.

Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat painettuina vuonna 2021:

1. Ilkka Remes: Lohikäärmeen isku (WSOY) 33 200 kpl

2. Enni Mustonen: Näkijä (Otava) 28 800 kpl

3. Rosa Liksom: Väylä (Like) 25 600 kpl

Kiinnostavaa on myös se, miten erilaisia suosituimmat kirjat ovat äänikirjoissa verrattuna painettuihin kirjoihin. Äänikirjojen kärkikolmikosta löytyvät aivan eri nimet.

Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat äänikirjoina vuonna 2021:

1. Hanna Brotherus: Ainoa kotini (WSOY) 42 500 kpl

2. Miika Nousiainen: Pintaremontti (Otava) 37 000 kpl

3. Antti Holma: Kaikki elämästä(ni) (Otava) 28 600 kpl

Autofiktio eli kirjailijan omasta elämästä kertova teos toimii hyvin äänikirjana – sen todistaa Hanna Brotheruksen esikoiskirjan menestys. Autofiktiossa kerronta on usein minä-muotoista ja asiat etenevät melko lailla kronologisesti. Tällaista tekstiä on helppo seurata kuunneltuna. Oman lisänsä teokseen tuo, jos kirjailija lukee itse kirjansa, kuten Hanna Brotherus teki.

Suositut äänikirjat osoittavat, että kirjojen elinkaari on pidentynyt. Miika Nousiaisen ja Antti Holman kirjat on molemmat julkaistu vuonna 2020.

Voit tarkastella lisää listauksia viime vuoden suosituimmista kirjoista Suomen kustannusyhdistyksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Kirjakaupoissa oli hiljaisempaa

Kustantajille korona-aika on ollut menestyksekästä juuri äänikirjojen yhä kasvavan suosion ansiosta.

Kirjakaupoissa myynti ei sujunut yhtä hyvin. Rajoitukset ovat vaikuttaneet ihmisten liikkumiseen, eikä kirjakaupoissa ole vietetty aikaa. Kirjakauppojen myynti laski edellisvuoteen verrattuna vajaa pari prosenttia.

– Olen iloinen, ettei laskua tullut enempää, sillä rajoitukset vaikuttivat paljon ihmisiin viime vuonnakin, toteaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Hän iloitsee etenkin siitä, että kirjakaupoissa lastenkirjat kasvattivat myyntiä pari prosenttia.

Kirjakaupoissa on ollut hiljaisempaa, kun ihmiset ovat pysytelleet kotona. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Kirjakauppoja kohtasi kuitenkin viime vuonna suuri muutos laajennetun oppivelvollisuuden myötä. Oppilaat eivät enää itse osta kirjoja kirjakaupasta, vaan kunnat tilaavat kirjat suoraan oppilaitoksiin. Oppikirjojen myynti tippui kirjakaupoissa 44 prosenttia, mikä laski kokonaismyyntiä reilut viisi prosenttia.

– Tämä muutos tulee vaikuttamaan kirjakauppoihin merkittävästi, jopa kohtalokkaasti, lähivuosien aikana, toteaa Laura Karlsson.

Mikä kirja sinulle on jäänyt mieleen? Voit keskustella uutisesta 26.1. klo 23 asti.