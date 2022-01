Tekeekö Isis paluun Syyriassa? Vankilaisku oli isoin vuosiin ja voi inspiroida verkostoja myös Euroopassa

Ghwayranin vankilassa on ollut tuhansia Isisin jäseniä, myös johtohenkilöitä.

Isis on väittänyt satojen vankien päässeen vapaaksi, mutta kurdiviranomaisten mukaan paenneet vangit on saatu kiinni.

Taistelut vankila-alueella ovat jatkuneet päiviä. Kurdien johtamat SDF-joukot ovat piirittäneet vankilaan linnoittautuneita Isis-taistelijoita, joilla on panttivankeja.

Tähän mennessä ainakin 160 ihmistä on saanut surmansa, joukossa 45 kurdien turvallisuusjoukkojen jäsentä, kertoo uutistoimisto AP.

– Isis on voimistunut varsinkin Syyrian puolella niin paljon, että se pystyy tällaisiin verraten suuriin sotilasoperaatioihin, Paronen sanoo.

Pääsikö Isis-johtajia vapauteen?

Vankilaiskut ovat kuuluneet Isisin taktiikkaan sen menetettyä alueensa Irakissa ja Syyriassa vuonna 2019. Niiden tavoitteena on ollut “räjähdysmäinen rekrytointi”, Paronen sanoo.

Iso kysymys on, keitä järjestö on saanut mahdollisesti vapautettua. Jos joukossa on fyysisessä kunnossa olevia komentajia, sillä voi olla Parosen mukaan vaikutusta alueen voimatasapainoon.