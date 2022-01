Yksinkertaistettu ruokalista ja tarvittaessa puolieineksiä – kysyimme kolmelta ruokapalveluyritykseltä, kuinka pandemian huippuun on varauduttu

Ruokalistoille on nostettu tavallista enemmän laatikkoruokia ja keittoja. Ruokaa valmistava yhtiö Pirkanmaan Voimia valmistautuu näin työntekijöiden sairauspoissaolojen kasvuun.

– On kuitenkin tärkeintä, että asiakkaat saavat ruokaa päivittäin kuten olemme sopineet, sanoo palvelujohtaja Tiina Tamiola .

Esimerkiksi laatikkoruokien valmistaminen on yksinkertaisempaa ja se onnistuu vähemmälläkin väellä. Sairauspoissaolot eivät siis heilauta niin helposti tuotantoa. Voimia tuottaa 12 miljoonaa ateriaa vuodessa.

Tavoitteena on, että kaikki saavat ruokaa sovitusti, vaikka koronan omikronmuunnos kaataisikin petiin ison osan työntekijöistä. Haastattelussa Pirkanmaan Voimian palvelujohtaja Tiina Tamiola.

Turun seudulla ja Punkalaitumella esimerkiksi koululaisille ruokaa valmistava Arkea on valmistautunut myös muuttamaan ruokalistoja, jos on tarpeen.

Compass Group on palvelutarjoajana noin 130:ssa kohteessa, joihin lukeutuu muun muassa päiväkoteja, kouluja, ikäihmisten palvelutaloja, sairaaloita ja virastoja.

Työntekijöiden siirrot paikasta toiseen apuna

Tähän mennessä sairauspoissaoloja on ollut Pirkanmaan Voimiassa koronan takia jonkin verran. Toimipaikkojen sulkemista ei ole esimerkiksi vielä tarvinnut harkita.

Kevään koronaepidemian on arvioitu saavuttavan huippunsa muutaman viikon kuluessa. Samaan aikaan on ennakoitu myös sitä, että koronan vaikutukset voivat olla vähentymässä .

Voimian valmiussuunnitelmassa on varauduttu erilaisiin häiriötilanteisiin.

Turun Arkeassakin on valmistauduttu keskittämään ruuanvalmistus isompiin yksiköihin, tarvittaessa kahdessa vuorossa.

Sama taktiikka on käytössä myös päiväkotipuolella. Työntekijöitä on Tampereella siirretty päiväkodeista toiseen, ja muutaman kerran myös lasten päiväkerhoista on siirretty väkeä päiväkoteihin. Päiväkotien henkilökunnalla poissaolot ovat kasvaneet 30 prosenttia.