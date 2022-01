Päivi Räsästä vastaan käydään oikeutta lausunnoista, joita poliisi ei pitänyt rikoksina – esitutkinta aloitettiin valtakunnansyyttäjän vaatimuksesta

On harvinaista, että valtakunnansyyttäjä määrää poliisin tekemään esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi ei ole nähnyt syytä epäillä rikosta. Täysin poikkeuksellista se ei kuitenkaan ole.

Poliisi: Pamfletin väitteet kuuluvat sananvapauden piiriin

Tekstissä muun muassa mainitaan, että "mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homoseksuaalisia kokemuksia, sitä vaikeampaa tutkimusten mukaan tästä taipumuksesta on myöhemmin päästä eroon". Hän käytti homoseksuaalisuuden yhteydessä myös ilmaisua "psykoseksuaalinen häiriö".

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario teki syyskuussa 2019 päätöksen, ettei asiassa suoriteta esitutkintaa, koska rikosta ei ole syytä epäillä. Rikoskomisarion mukaan kyse on häiritsevistä ja epäasiallisista mielipiteistä, jotka kuuluvat sananvapauden suojan piiriin.

Lokakuussa 2019 valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen arvioi asiaa. Hän tuli johtopäätökseen, että Räsänen on syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, jonka vuoksi on aloitettava esitutkinta.

Perusteluiden mukaan kirjoituksessa homoseksuaalisuuden esitetään olevan epäterve ja epäluonnollinen psykoseksuaalinen kehityshäiriö, josta on päästävä eroon. Lisäksi Toiviaisen näkemyksen mukaan homoseksuaalit leimataan tekstissä "pedofiliaan ja irtosuhteisiin taipuvaisiksi ja moraalittomiksi rikkinäisiksi ihmisiksi."

Valtakunnansyyttäjä lisäsi, että kirjoituksessa esitetään totuutta vastaamaton väite, jonka mukaan homous on tieteellisesti todistettu kehityshäiriö.

"Lausumien tarkasteleminen kontekstistaan irrallaan on kiellettyä"

Räsänen lausui ohjelmassa muun muassa tutkimusten osoittaneen, että "mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on aika pieni". Räsänen lisäsi ihmisen geeniperimänkin "rappeutuneen" vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana, joten "se ei ole välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun meidät on luotu."