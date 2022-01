Sähköautoilija ei aina saa asiantuntevaa palvelua – Autoalan Keskusliitto huolestui myyjien ja mekaanikkojen valtavasta osaamisvajeesta

– Automyyjien ja mekaanikkojen oppimistarve on valtava, toteaa Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa .

Nyt vaihtoehtoja on enemmän erilaisista hybridiautoista täyssähköautoihin.

– Entistä tärkeämpää myyntitilanteessa on selvittää muun muassa asiakkaan mahdollisuudet auton kotilataukseen.

Ladattavien autojen myynti on kasvussa. Autoalan tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä kasvoi viime vuonna Suomessa hieman yli 30 prosenttiin.

Autoala arvioi, että Suomessa on vuonna 2030 noin 700 000 ladattavaa autoa, joista hieman yli puolet on täyssähköautoja. Se on myös hallituksen tavoite.