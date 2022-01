Kun liukastut jäisellä kadulla, on epäselvää kuka kantaa vastuun – Japanissa hiekottaminen kuuluu jalankulkijalle ja se voisi tuoda suuria säästöjä

Japanin Sapporossa keskusta-alueen liukkaudentorjunta on hoidettu kiinnostavalla tavalla. Kävelyteiden varsilla on postilaatikon kaltaisia astioita, joissa on hiekkaa muovipusseissa. Jalankulkija voi napata astiasta muovipussin mukaan ja levittää itse hiekkaa tarvitsemalleen tieosuudelle.