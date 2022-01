Neljä ryöstöä vuodessa saa lähikaupan luopumaan käteisestä – aseilla uhkailut tulevat usein myyjien uniin

Viime syyskuussa myymäläpäällikkö Sari Nurminen oli aamuvuorossa Laajalammen Salessa Mikkelissä, kun kauppaan tuli maskipäinen mies. Yllättäen mies otti esille teräaseen ja vaati kassalla ollut Nurmista antamaan rahaa. Vastoin annettuja ohjeistuksia Nurminen ei suostunut miehen vaatimuksiin vaan teki hälytyksen poliisille.

– Minä olen jo vanha tekijä siinä mielessä, että minut on yritetty aiemminkin ryöstää, yli 20 vuotta kaupan alalla ollut Nurminen kertoo.

15 minuuttia myöhemmin poliisi sai polkupyörällä paenneen tekijän kaupungilta kiinni.

Myymäläpäällikkö Sari Nurminen on joutunut ryöstön uhriksi useamman kerran. Hän kertoo uhkatilanteiden tulevan uniin lähes poikkeuksetta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Nurmiselle tästä ryöstönyrityksestä ei jäänyt sen isompia traumoja. Hänen kokemuksensa mukaan moni ryöstön uhriksi joutunut kaupan työntekijä on tapausten jälkeen itkuinen ja pelokas.

– Aika kettu pitää olla, jos ei uniin tule ne tilanteet. Meillä on ohjeistus aina mennä työterveyshuoltoon tällaisten jälkeen. Tiedän semmoisiakin tapauksia, että kauppaura on työntekijältä loppunut tasan siihen paikkaan, Nurminen kertoo.

Entistä enemmän vakavia uhkatilanteita

Kaupan liiton mukaan turvallisuuden takaaminen kaupoissa on aina vain haastavampaa. Asiakkaiden häiriökäyttäytyminen ja vakavat uhkatilanteet ovat lisääntyneet korona-aikana.

– Siinä on varmasti monenlaisia tekijöitä taustalla ihmisten yleisestä pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä alkaen, sanoo Kaupan liiton turvallisuusasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb.

Väkivallan uhka ei aina liity edes varastamiseen, vaikkakin varkauksien yhteydessä väkivaltaa ollaan valmiita käyttämään entistä herkemmin, Kuljukka-Rabb kertoo. Sillä pyritään välttämään kiinni jääminen eikä varastettavan tuotteen arvolla ole silloin juuri merkitystä.

Sari Nurminen on pitkän työuransa aikana nähnyt muutoksen asiakkaiden käytöksessä.

– Asiakkaat voivat käyttäytyä arvaamattomasti, olla humalassa tai huumeissa, paiskoa tavaroita ja käyttäytyä epäasiallisesti.

Laajalammen Salessa ryöstösaaliit ovat olleet muutamista kympeistä muutamiin satoihin euroihin. Poliisi ei näe tekoja ammattimaisina, joissa tavoiteltaisiin suurempia summia.

Lähikauppojen pikkuostoksia maksetaan edelleen usein myös käteisellä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kysymys on pikemminkin akuutin rahapulan paikkaamisesta, jolla rahoitetaan esimerkiksi huumausaineiden tai muiden päihteiden käyttöä.

– Poliisi on saanut selvitettyä Mikkelin alueella kaikki viime vuosien aikana poliisille ilmoitetut tapaukset. Useammassa tapauksessa ryöstössä anastettu omaisuus on myös saatu tutkinnan aikana takaisin ja palautettua oikealle omistajalleen, kertoo rikoskomisario Timo Häkkinen Itä-Suomen poliisista.

Viimeinen turvatoimi

Laajalammen Salessa turvallisuuteen on viime vuosina satsattu paljon. Kameravalvontaa, vartijoita ja työntekijöiden koulutusta on lisätty, ja silti ryöstöjen määrä on kasvanut. Tästä syystä kauppa on päättänyt luopua käteisestä maksuvälineenä.

– Pohdimme, miten voimme varautua paremmin näihin tilanteisiin. Käteisestä luopuminen on yksi viimeisistä keinoista, joka nyt otetaan käyttöön, sanoo Sale-ryhmäpäällikkö Mika Korhonen osuuskauppa Suur-Savosta.

Vaikka käteisen käyttö on vähentynyt merkittävästi, on se edelleen etenkin ikäihmisten suosima maksuväline. Laajalammen Salessa noin joka viides asiakas on maksanut ostoksensa rahalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Vain noin 8% suomalaisista käyttää käteistä päivittäistavarahankinnassa ja 85% vinguttaa muovia. Onko käteisellä enää tulevaisuutta? Soitimme Suomen Pankin toimistopäällikkö Heli Snellmanille ja kysyimme 4 kuumaa kysymystä käteismaksamisesta. Toimittajina Marjukka Mattila ja Tarja Nyyssönen.

Käteinen raha on turvallisuusriski

Useiden ryöstöjen jälkeen käteisestä on tullut turvallisuusriski eikä se helmikuun alusta käy enää maksuvälineenä.

– Se on iso päätös, mutta työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus on meille tärkeää. Muissa kaupoissamme tällaisia suunnitelmia ei ole, Korhonen sanoo.

Mika Korhonen vastaa Osuuskauppa Suur-Savolla Sale-kaupoista. Laajalammen Sale on ainoa jossa nyt käteismaksumahdollisuus poistuu. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kaupan liitosta ei osata arvioida kuinka moni päiväittäistavarakauppa on luopunut käteisen vastaanottamisesta turvallisuussyistä, mutta yleistä se ei ole.

Aivan yksiselitteistä ei käteisen poistaminen kaupan maksuvälinerepertuaarista ole, sillä Euroopan komissio on antanut selkeät ohjeet käteisen hyväksynnästä. Suosituksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan kauppias ei voi kieltäytyä ottamasta vastaan käteistä, jolleivät osapuolet ole sopineet muusta maksutavasta.

Taustalla tulisi olla perustellut syyt kuten se, että käteisen säilyttäminen aiheuttaa todellisen turvallisuusriskin.

– Meillä on vastuu rahahuollosta, mutta tässä lähellä on täyden palvelun S-market, joka sen pystyy hoitamaan. Turvallisuusnäkökulma on tämän päätöksen taustalla, Korhonen kertoo.

Pentti Hölttä on asioinut Laajalammen Salessa melkein 40 vuotta. Hölttä ymmärtää käteisen poistumisen kaupasta turvallisuussyistä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kaupan työntekijöiden keskuudessa käteisen poistuminen maksuvälineistä herättää kahdenlaisia tunteita.

– Vähän on harmiteltu kun on asiakkaina ikäihmisiä, jotka käyttää pelkästään käteistä. Pääsääntöisesti koetaan, että muutos lisää turvallisuutta, myymäläpäällikkö Sari Nurminen kertoo.

Myös asiakkailta muutos saa ymmärrystä. Pentti Hölttä on käynyt Laajalammen Salessa vuodesta 1983. Hän tykkää maksaa käteisellä, mutta pankkikorttikin löytyy.

– Käteismaksusta luopuminen turvallisuussyistä on oikein hyvä juttu, Hölttä sanoo.

Häntä komppaa Nina Bicer, joka käy kaupassa joka aamu ennen töihin menoa. Myös hän käyttää käteistä pienten ostosten maksuun.

– Ymmärrän täysin tämän ratkaisun. Niin paljon on ikävyyksiä tapahtunut tässä kaupassa. Mennään kuin toivotaan, jatkossakin käyn täällä edelleen kyllä.