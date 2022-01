Kerava polvistuu vantaalaisten edessä, lahtelaiset päättävät koko Päijät-Hämeestä – näin valta keskittyi suuriin kaupunkeihin aluevaaleissa

Vantaan ja Keravan muodostamalla hyvinvointialueella Vantaan asema on musertavan ylivoimainen. Lähes kaikki valtuustopaikat menivät vantaalaisille. Myös Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Länsi-Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa kävi aluevaaleissa (siirryt toiseen palveluun) niin, että suurimmilla kaupungeilla on yli puolet valtuustopaikoista.

Valtuustopaikkojen enemmistöllä on iso merkitys, sillä aluevaltuustoissa käytännössä kaikki päätökset tehdään aina yksinkertaisella enemmistöllä.

Epäsuhtaisen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustopaikoista Vantaalla on lähes 90 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa on lähes yhtä selkeä valta eli kaupungin edustajilla on nyt paikoista kaksi kolmasosaa.