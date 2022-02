Kiitos ja hyvästi, kivihiili

Hiili jakautuu ikänsä puolesta eri tyyppeihin. Ruskohiili on nuorinta ja hiilipitoisuudeltaan vähäisintä, kivihiili on vanhempaa ja hiilipitoisempaa ja antrasiitti on kaikkein kauimmin puristunutta, miltei puhdasta hiiltä.

Kuva: Janne Lindroos / Yle