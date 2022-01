125-vuotiaan pappilan remontissa löytyi yllätyksiä — yksi niistä oli kokoelma kukkopillejä, joille ei löytynyt selitystä

Vanhaa puista ortodoksisen seurakunnan pappilaa on remontoitu viime syksystä lähtien Lappeenrannassa.

Suojellun rakennuksen historia on hyvin selvillä, sillä sen eri vaiheita on dokumentoitu reilun sadan vuoden aikana tarkasti.

Talo on toki paljastanut kerros kerrokselta tarinaansa. Seinistä on kuorittu lukuisia tapettikerroksia, joiden tyylit ovat kertoneet menneistä aikakausista. Lisäksi seiniä on vuorattu myös vanhoilla sanomalehdillä, joista remontin tekijät ovat voineet lueskella esimerkiksi Normandian maihinnoususta.