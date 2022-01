Selvitimme, millainen puolue on Valta kuuluu kansalle, joka nappasi 10 aluevaltuustopaikkaa – politiikan tutkijat ja edustajat itse kertovat

Valta kuuluu kansalle -puolue sai kymmenen edustajaa kymmenelle eri hyvinvointialueelle viime viikonlopun aluevaaleissa. Se on harvinaista, sillä uusien puolueiden on yleensä melko vaikea päästä läpi vaaleissa.

Radikaali oikeistopuolue kritisoi julkista valtaa

– Puolue on tarjonnut kanavan monille, joille toisenlainen terveystieto on tärkeää. Antielitismi sekä kritiikki muita puolueita ja niiden koronapolitiikkaa kohtaan vetää äänestäjiä. Julkisen vallan ja valtaa pitävien kritiikki on tyypillinen piirre.

– Stereotypia Turtiaisen puolueesta on, että se on äijäkerho. Läpimenneiden sukupuolijakauma kertoo kuitenkin, että taustalla on muutakin. Kyseessä on löyhä yhteenliittymä toismediaa ja vaihtoehtoajattelua, Palonen toteaa.