Skábmagovat-elokuvafestivaali järjestetään tänäkin vuonna vain verkossa – nähtävillä 52 alkuperäiskansaelokuvaa ympäri maailman

Tavallisesti festivaali on koonnut elokuvantekijöitä eri alkuperäiskansoista sekä elokuvista kiinnostuneet katsojat Inariin, mutta nyt vallitsevan koronatilanteen myötä festivaali järjestetään toista kertaa verkkoalustalla.

Festivaalin ohjelmassa on sekä pitkiä että lyhytelokuvia saamelaisalueelta Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä. Mukana on myös alkuperäiskansojen elokuvia Australiasta ja Uudesta-Seelannista Kanadaan ja Havaijille.

Teemoina muun muassa seksuaalinen väkivalta, pelkojen voittaminen ja sukulaisuus

Saamelaiselokuvista festivaalin taiteellinen johtaja Jorma Lehtola suosittelee katsomaan Sunna Nousuniemen ohjaaman Boso mu ruovttoluotta – Puhalla minut henkiin, joka on henkilökohtainen dokumentti Nousuniemen kokemasta seksuaalisesta väkivallasta, oikeustoimista ja siitä selviytymisestä.

Lisäksi Lehtola suosittelee katsomaan muun muassa Jolanda Maggan ohjaaman Miessemánnu – A Calf Born in Winter -lyhytelokuvan poronvasan syntymästä.

Muiden alkuperäiskansojen tuotannosta Lehtola suosittelee esimerkiksi inuiittiohjaaja Marc Fussing Rosbachin ohjaamaa science-fiction elokuvaa Akornatsinniittut – Kiinappalik / Among Us – The Masked Man. Kokopitkä elokuva kertoo kahdesta orpokodissa kasvaneesta nuoresta, jotka joutuvat voittamaan pelkonsa taistellessaan yliluonnollista vihollista vastaan.