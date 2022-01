Koronaepidemian huippu on saavutettu pääkaupunkiseudulla, arvioi HUSin Asko Järvinen

Koronaepidemian huippu on pääkaupunkiseudulla jo todennäköisesti saavutettu, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen .

– Potilasmäärät ovat olleet aika vakaita jo parisen viikkoa. Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että epidemian huipputaso on jo saavutettu, vaikka potilaita on vielä todella paljon, Järvinen sanoo.

– Joidenkin kansainvälisten laskelmien mukaan omikronaallon voimakkain huippu on noin 3–5 viikkoa. Silloin voi olla, että Uudellamaalla tauti olisi jo kokolailla rauhoittunut helmikuun aikana. Muualla maassa voi mennä pidempään, riippuen siitä milloin epidemia sinne kunnolla rantautuu.

Taudin yleisvaarallisuuden poistamisesta käydään jo keskusteluja

Järvinen myös muistuttaa, että epidemiaa on todella vaikeaa ennustaa. Tartuntatapausmääristä ei pysty suoraan päättelemään, mihin suuntaan tauti liikkuu.

– Todennäköistä on – ainakin toivon niin – että kun omikronin merkittävin aalto on mennyt ohitse, niin yhteiskunta olisi palannut normaaliin. Joissain maissa, joissa omikron on edennyt pidemmälle, pohditaan jo rajoitusten purkua.