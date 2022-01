Kuubassa annetaan rokotteita jo kaksivuotiaille lapsille– katso kuvat Havannasta, missä tartunnat on saatu laskuun

HAVANNA Odotussali on täynnä kaksivuotiaita ja vanhempiakin lapsia, joita vanhemmat vievät saamaan ensimmäistä koronarokoteannostaan.

Lapset ovat peloissaan, mutta rokotus on nopeasti ohi. Lapsille on tarjolla sama rokote kuin aikuisille.

Nyt tarjolla on kuubalaisten itse kehittämä Soberana 2 -rokote. Sitä annetaan kaksi pistosta kuukauden välein ja muutaman kuukauden kuluttua kolmas vahvisteannos.

Rokote on Kuubassa tehtyjen testien mukaan osoittautunut tehokkaaksi. Kolme annosta antaa alustavien tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo yli 90 prosentin suojan vakavaa tautia vastaan. Soberana 2 on yksi viidestä Kuuban itse kehittämästä rokotteesta.

Kuuban ulkoministeriö tviittasi tammikuun lopulla, että kaikki yli kaksivuotiaat lapsetkin on nyt rokotettu. Ja koko väestöstä 88 prosenttia on saanut vaadittavat kaikki kolme rokoteannosta.

Kuuba lähti tyhjästä, mutta nousi nopeasti rokottajien eturiviin. Maan rokotekattavuus on nyt maailman kolmanneksi korkein (siirryt toiseen palveluun) , heti Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Portugalin jälkeen.

Kuuba on yksipuoluemaa, jossa hallituksen määräämiä kampanjoita, ja niitä on tapana noudattaa kyselemättä.

Havannan Pedro Domingon peruskoulun oppilaat välitunnilla. Naruhyppelyssäkin on oltava maski naamalla, vaikka se helteisellä koulun pihalla tuntuu tukalalta.

Vuodenvaihteessa uusia virustapauksia ilmeni vain muutama kymmenen päivässä. Se on vähän yli 11 miljoonan asukkaan maassa.

Omikronin myötä tapausluvut ovat nousussa, mutta ne ovat yhä kaukana Euroopan ja Yhdysvaltain luvuista. Kuluvalla viikolla omikrontapaukset ovat tosin nousseet, nyt niitä on ollut 2000–3000 (siirryt toiseen palveluun) päivässä. Uusia kuolonuhreja on ollut yhdestä viiteen päivässä.

Koulutkin olivat pitkään suljettuna, mutta rokotusten edistyessä ne on pystytty avaamaan. Koululaisten koronakuri on Kuubassakin kova. Sisällä ja ulkona pitää olla maski, käsiä pitää pestä aina, jos mennään luokasta pois tai luokkaan.

Myös maskikuri on Kuubassa omaa luokkaansa. Kaikilla on maskit, myös ulkona. Sen laiminlyönnistä tulee sakko, joka on lähes keskimääräisen kuubalaisen kuukausipalkan suuruinen: 2000 pesoa eli noin 80 euroa.