Helsinki ohjeistaa oireettomia koronapositiivisia kaupunkilaisia menemään töihin ja kouluun – myös osalle kaupungin hoitajista annettu samat ohjeet

Helsinki ohjeistaa kaupunkilaisia menemään töihin positiivisesta koronatestituloksesta huolimatta, jos he ovat oireettomia.

Yle on saanut käsiinsä terveyskeskuksiin ja päivystysavun henkilökunnalle annetut kirjalliset ohjeet viime viikolta. Niissä kaupunki ohjeistaa neuvomaan potilaita menemään töihin, kouluun ja päivähoitoon positiivisesta testituloksesta huolimatta, jos oireita ei ole.

Aiemmin tällä viikolla Yle kertoi Vantaan kaupungin ohjeesta jonka mukaan koronatartunnan saaneita, oireettomia kuntalaisia neuvottiin menemään töihin, jos he eivät voi tehdä etätöitä. THL:n yleinen ohje on yhä se, että jos koronatesti on positiivinen ja oireita ei ole, pitäisi silti pysytellä viisi päivää pois ihmisten ilmoilta.