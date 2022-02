Uusi luonnosuojelulaki suojelisi tiukemmin uhanalaista suomalaista luontoa, mutta lain vaikutuksia joutuu arvailemaan

Martimoaavan - Lumiaavan - Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on myös erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta. Soiden lisäksi alueella on edustavia vanhoja metsiä.

Kuva: Laura Valta / Yle