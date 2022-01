Herätys: Palokoirista iso apu poliisille | Supo huolissaan vierastaistelijoiden vapautumisista | Suomi odottaa kokemuksia koronalääkkeistä

Palokoira auttaa poliisia tulipalojen tutkinnassa

Poliisin erikoiskouluttamat palokoirat osallistuivat viime vuonna 150 tulipalon tutkintaan. Palokoirat etsivät palavien nesteiden jäämiä, kun on syytä epäillä paloa tahallaan sytytetyksi. Suomen poliisilaitoksilla työskentelee yhteensä 13 palokoiraa. Yksi heistä on paimenkoira Viri, joka auttoi selvittämään polttomurhan Hartolassa.

"Vankilaisku Syyriassa on merkittävä Isisin voimannäyttö"

Terroristijärjestö Isis hyökkäsi viime viikolla syyrialaisvankilaan. Kyseessä on Isisin suurin isku vuosiin. Maanpuolustuskorkeakoulun Antti Paronen arvioi, että kyseessä on merkittävä voimannäyttö Isisiltä ja että länsimaiden on autettava kurdeja täpötäysien vankiloiden hallinnassa. Supo on huolissaan vierastaistelijoiden mahdollisesta vapautumisesta.