Kuntosalit, uimahallit ja lasten sisäleikkipuistot avautuvat torstaina Kanta-Hämeessä – kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Sen sijaan avin uuden päätöksen mukaan on torstaista 27. tammikuuta 2022 alkaen pidettävä edelleen suljettuina joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

Päätösharkinnassa on huomioitu, että näissä tiloissa viruksen leviämisen riski on erityisen suuri toiminnan luonteen vuoksi. Päätös on voimassa 9. helmikuuta 2022 asti.