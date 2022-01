Omikronin alalaji leviää hurjasti Pohjoismaissa, mutta suomalaisasiantuntijat uskovat pandemian silti helpottavan kevään aikana

Muun muassa Tanskassa ja Norjassa on raportoitu omikronin sukulaisen, BA.2-alavariantin, leviävän vauhdilla. Uusi muunnos ei ole oma varianttinsa, vaan omikronin kanssa yhteisen "kantaäidin" jakava alavariantti.

Tanskassa sekvensoiduista koronavirusnäytteistä jo yli puolet on BA.2-alavarianttia.

Myös Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti on seurannut uutta alavarianttia. Vielä ei ole ilmennyt, että BA.2 aiheuttaisi enemmän vakavaa koronataudin muotoa.

Vapalahden mukaan on spekuloitu, että BA.2 voisi infektoida melko pian tavallisen omikronin sairastaneen henkilön, mutta tästä ei ole vielä näyttöä.

– Tätä tilannetta on nyt tärkeää seurata, Vapalahti sanoo.

Kohta helpottaa, uskovat asiantuntijat

Uudesta alavariantista huolimatta asiantuntijat suhtautuvat koronapandemian nykytilanteeseen optimistisesti. Asko Järvinen arvioi tänään Ylelle, että pandemian huippu on jo saavutettu tai jopa ohitettu Uudellamaalla.

– Joidenkin kansainvälisten laskelmien mukaan omikronaallon voimakkain huippu on noin 3–5 viikkoa. Silloin voi olla, että Uudellamaalla tauti olisi jo kokolailla rauhoittunut helmikuun aikana, Järvinen sanoi.

Epidemiologi Jussi Sane on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa koko Euroopassa tautihuippu on lähellä tai jo ohitettu, riippuen maasta. Omikronin ärhäkkä leviämisnopeus on nopeuttanut tätä.