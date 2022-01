Yle tapasi Kabulissa Talibanin tiedottajan – hipsterlasit sujahtivat taskuun ennen haastattelua: "Pitäisi kai yrittää näyttää vaaralliselta?"

KABUL Talibanin raskaasti aseistetut taistelijat vartioivat tammikuun alussa Afganistanin ulkoministeriön edessä. Portille on maalattu lause: "Islamilainen emiraatti etsii positiivisia suhteita maailman kanssa".

Sisällä meitä on vastassa Abdul Qahar Balkhi , Talibanin ulkoministeriön nuori tiedottaja mustassa turbaanissa ja perinteisissä afganistanilaisissa vaatteissa.

Balkhi ei ole hänen oikea nimensä. Sen hän haluaa pitää poissa tiedotusvälineistä hyvästä syystä: mies on ilmeisesti viettänyt aikaa lännessä, minkä myös kuulee hänen aksentistaan.

Balkhilla on päässään hipsterlasit, jotka hän ottaa pois istuessaan alas tuolille.

Talibanin ulkoministeriön tiedottaja Abdul Qahar Balkhi on tullut tunnetuksi aktiivisena sometrollina.

Taliban yrittää hakea tunnustusta ja pakotteiden helpotusta

Balkhi on ollut viime päivät Norjassa osana Talibanin delegaatiota, joka neuvottelee kansainvälisen yhteisön ja afganistanilaisten edustajien kanssa. Kansalaisaktivistit ovat kritisoineet maata Talibanin isännöimisestä ja syyttäneet Norjaa terroristijärjestön legitimoimisesta.

– Vuorovaikutus Yhdysvaltojen, EU:n ja muiden maiden kanssa on positiivisella kehityskululla. Takapakkia ei ole tullut tähän mennessä, Balkhi sanoo.

Tunnustus olisi Talibanille tärkeää, sillä tällä hetkellä suurin osa Afganistanin keskuspankin varoista on jäädytetty ja talous romahtamispisteessä.

Monet hallinnon työntekijöistä ovat nyt jääneet ilman palkkojaan, terveydenhuolto on kuralla ja työttömyys on noussut ennennäkemättömälle tasolle.

Balkhin mukaan hallinnolla on kuitenkin tuloja, joiden avulla se yrittää jatkaa palveluiden tarjoamista ihmisille. Kaikkia ongelmia ei hänen mukaansa myöskään voida ratkaista humanitäärisellä avustuksella. Talouden pitäisi päästä seisomaan omilla jaloillaan.

Vaatekaupan näyteikkunan mannekiinikuvilta on poistettu pää Kabulissa Afganistanissa Talibanin määräyksestä.

Balkhi kannustaa kostoa pelkääviä palaamaan

Tuhansittain afganistanilaisia on lähtenyt maasta elokuun jälkeen. Tulevaisuuteen Talibanin hallinnon alla eivät usko kaupungeissa varsinkaan monet nuoren sukupolven edustajista.

Monet erityisesti ulkomaalaisille työskennelleistä myös pelkäävät Talibanin kostoa. Joillain alueilla Talibanin lupaus armahduksesta ei ole pitänyt, ja entisen hallituksen turvallisuusjoukkoja on joutunut kostoiskujen kohteeksi. Laajasta, järjestäytyneestä kostokampanjasta ei kuitenkaan ole vielä todisteita.

Yksi kriitikkojen korostamista asioista on se, että Talibanin ei pitänyt ottaa Afganistanissa sotilaallisesti valtaa. Järjestö oli myös luvannut jättää suuret kaupungit rauhaan.

Kansainvälinen yhteisö on yrittänyt painostaa Talibania tuomaan Afganistanin vähemmistöjä ja muita poliittisia ryhmiä mukaan pataanivaltaiseen hallitukseen.

Talibanin ulkoministeriön tiedottaja Abdul Qahar Balkhi sanoo, että Talibanin nykyhallinto on monimuotoinen, sillä siihen kuuluu tadžikkeja, uzbekkeja, turkmeenejä ja hazaroita.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen on edelleen hämärän peitossa

Suurin huoli kansainväliselle yhteisölle on kuitenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen. 1990-luvulla edellisen brutaalin Taliban-hallinnon aikaan tytöt eivät päässeet kouluun, naisten työnteko rajattiin vain tiettyihin harvoihin ammatteihin ja ulkona he saivat liikkua vain miespuolisen sukulaisen eli mahramin saattamana.

Taliban on nyt luvannut avata kaikki julkisen puolen koulut maaliskuussa. Elokuun jälkeen ylemmillä koulutusasteilla vain pojat kutsuttiin takaisin koulunpenkille.

Kabulissa osoitettiin mieltä naisten oikeuksien puolesta tammikuun puolivälissä. Naisen käsissä on kahden naisen nimet, lokakuussa kadonneen vankilajohtajan ja nuoren hazara-naisen, jonka Taliban surmasi tarkastuspisteellä tammikuun alussa.

Taliban pitää kiinni vanhoillisista sukupuolikäsityksistä

Tähän mennessä Taliban on antanut vain epämääräisiä ohjeistuksia naisten asemaan liittyen. Kabulissa naisia näkyy edelleen kaduilla. Talibanin säännöt ovat kuitenkin vaikeuttaneet monen naisen työssäkäyntiä ja liikkumista. Naisten mielenosoituksia Taliban on taas yrittänyt tukahduttaa. Kaksi naisaktivistia on ollut viime keskiviikosta lähtien kadoksissa.