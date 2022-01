Asiantuntija Oslon-neuvotteluista: Länsi ei ole tunnustamassa Afganistanin Taliban-hallintoa, vaan tunnustelee, kuinka tulla toimeen sen kanssa

– Kyseessä on radikaali islamistinen hallinto, joka on kaapannut väkivalloin vallan Afganistanissa. Kyse ei ole tunnustamisesta, vaan miten käytännöllisesti tullaan toimeen ongelmallisen toimijan kanssa.

– Talouden realiteettien kannalta olisi tietenkin järkevää, että yksityissektori pääsisi pyörimään ja ihmisillä olisi fyysistä rahaa. Nyt pankista ei voi nostaa säästöjä. Taliban on säännöstellyt nostoja muutamaan sataan dollariin kuussa, se ei mahdollista taloudellista toimeliaisuutta, kuvailee Olli Ruohomäki.

Rahojen vapauttaminen on kytköksissä ihmisoikeuksiin. Koulujen on lupailtu avautuvan maaliskuussa, jolloin tytöt pääsisivät kouluun sekä naiset työelämään. Jos näin tapahtuu, voisi vastavuoroisesti länsiliittouma vapauttaa rahoja.

Afganistanin romahtaminen lisäisi pakolaisuutta

Afganistanissa on meneillään yksi suurimmista humanitaarisista tragedioista. YK:n mukaan nälkä uhkaa 23 miljoonaa afganistanilaista.

Lännen näkökulmasta vaihtoehdot ovat huonoja ja huonompia, kuvailee Ruohomäki. Afganistanissa on potentiaalisesti miljoonia pakolaisia, eikä Eurooppa halua miljoonien pakolaisten ilmestyvän rajoillemme.

– Siellä on potentiaalisesti avautumassa tulppa, eli miljoonia potentiaalisia pakolaisia. Jos islamilainen emiraatti romahtaa, edessä on kansainvaellus. Se on todella paha juttu. Länsi yrittää tukkia potentiaalisen tulpan irtoamista.