Suomen vanhin tietokirjapalkinto J. Sakari Saloselle – kirja käsittelee viittä suurta elämän joukkotuhoa

Tämän vuoden Lauri Jäntin tietokirjapalkinto on myönnetty J. Sakari Saloselle hänen kirjastaan Viisi maailmanloppua – Maapallon historia ja ihmiskunnan tulevaisuus (Gaudeamus). Palkinnon arvo on 20 000 euroa.

Lauri Jäntin säätiön tarkoituksena on suomenkielisen tietokirjallisuuden edistäminen. Tietokirjapalkinnon lisäksi se antaa joka kolmas vuosi merkittävälle lasten tai nuorten tietokirjalle Tieto-Lauri-palkinnon. Tänä vuonna palkinto on myönnetty Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun teokselle Aika matka! Lotta, Kasper ja luontokadon arvoitus (Into Kustannus). Palkinnon suuruus on 15 000 euroa.