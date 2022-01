250 lintulajia tunnistava Benjamin Lehto, 13, alkoi bongailla jo ennen kouluikää: "Lueskelin lintukirjaa ja halusin nähdä niitä sitten luonnossakin"

Samalla paikalla he näkivät viime kesänä mielenkiintoisen lintumaailman tulokkaan, arosuohaukan.

Benjamin Lehto on saanut myös perheensä mukaan lintuharrastukseen.

– Kiinnostuin linnuista noin 5-vuotiaana, kun lueskelin lintukirjaa ja halusin nähdä niitä sitten luonnossakin. Meillä on ollut myös aina undulaatteja, kuudesluokkalainen lintuharrastaja kertoo.

Ikänsä puolesta Benjamin Lehto on lintupiireissä harvinaisuus, vaikka jonkin verran luonnollisesti nuoriakin lintuharrastajia löytyy.

Nuoria mukaan pelillisyydellä?

Lintuharrastuksen suosio on kasvanut viime vuosina ja erityisesti naisten osuus aiempina vuosina hyvin miesvoittoisessa harrastuksessa on lisääntynyt.

– Uusista jäsenistä jo puolet on naisia, mikä on tietysti äärimmäisen mukavaa, Birdlife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa miettii.

– Lintukerhonkin nimi oli aluksi Lintumiehet. Hyvin oli miesvoittoista hommaa tämä aikanaan. Hyvä, kun naisiakin on lähtenyt mukaan, hän pohtii.

– Tilhiä ja räkättirastaita on jäänyt talvehtimaan tänne, koska pihlajanmarjasato oli niin runsas. Punatulkkuja ja taviokuurnia on nähty paljon, mustarastaita on paljon ja ne käyvät toki paljon myös lintulaudoilla ruokailemassa, Rajala luettelee.