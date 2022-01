Osa koronapotilaista saa eristyspäätöksen, osa ei – "Mennään hyvin harmaalla alueella", sanoo Jyväskylän tartuntatautien vastuulääkäri

– Kansalaiset on eriarvoisessa tilanteessa ja se on yksi syy jatkaa eristyspäätöksen tekemistä. Tietyt perusteet ovat olemassa myös yleisvaarallisen tartuntataudin perusteella. Eristämispäätösten tekemättä jättäminen voisi olla hankalaa ihmisille. Mielestäni meillä myös testauskäytäntö toimii kohtuullisesti eli pystymme eristämisillä vaikuttamaan epidemiatilanteeseen, kuvailee Käsmä.

"Ihannetilanteessa olisi yhdet valtakunnalliset ohjeet"

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtaja, johtajaylilääkäri Juha Paloneva perustelee eristämisistä luopumista sillä, että tartuntoja on todella paljon ja eristämispäätöksiä pitäisi tehdä valtava määrä.

– Kun valtakunnallisia, kaikenkattavia ohjeita ei ole ja tilanne elää niin nopeasti, niin tulee tilanteita, että yhdessä kunnassa on yhdenlaiset ratkaisut ja toisessa toisenlaiset. Ymmärrän täysin, että tämä aiheuttaa hankaluutta. Välillä on itselläkin hankaluuksia pysyä selvillä, mikä oli kenenkin osalta päätös ja toimintamalli.

Sairasta kotona ja etsi ohjeet oman kunnan verkkosivuilta

Koronaväsyneeltä kansalaiselta edellytetään yksilön vastuuta

– Varmaan monella on koronaväsymystä ja tulee koronaa jo korvista ulos. Ei jakseta välittää ohjeista, tätä on ollut pitkin matkaa nähtävissä, kun tilanne on pitkittynyt. Monella on kärsivällisyys koetuksella, eikä jakseta välittää turvaohjeista kuten pitäisi.